Willian Goiano exalta Ramalhão: ‘Camisa pesada’

Dérek Bittencourt



02/07/2020 | 23:50



Dono de extenso currículo, o experiente zagueiro Willian Goiano retorna ao futebol paulista para tentar fazer história no Santo André. Com grande responsabilidade para substituir o xerifão Luizão, que se transferiu para a Ponte Preta durante a paralisação das atividades futebolísticas em razão da pandemia do novo coronavírus, o defensor de 31 anos destacou o que o motivou a assinar com o Ramalhão para realizar – no mínimo – duas partidas (contra Santos e Ituano) pela reta final da primeira fase do Paulistão, o qual o time lidera, com 19 pontos.

“É uma honra vestir essa camisa, pesada, de tradição no cenário brasileiro. A expectativa é a melhor possível, fiquei feliz ao receber o convite. Não pensei duas vezes, mesmo sabendo que são apenas dois jogos. Sabendo da qualidade que grupo tem, aceitei. E fui superbem recebido. Espero contribuir e ajudar a equipe a manter a pegada”, declarou Willian Goiano.

Antes de vir ao Santo André, o zagueiro estava no Crac-GO. E no histórico, ele ainda soma passagens por diversas equipes paulistas, como Rio Preto, Grêmio Barueri, União São João, Olímpia, América-SP, Assisense, Fernandópolis e Vocem, jogou no Centro-Oeste por Goiânia-GO e Operário-MS, e rumou ao Nordeste, onde defendeu Sergipe-SE, Flamengo-PI, Treze-PB, River-PI, Campinense-PB e Botafogo-PB,

Além de Luizão, o sistema defensivo andreense perdeu o goleiro Fernando Henrique, o lateral Julinho e o zagueiro Odair Lucas. Assim, junto dos novos companheiros, Willian Goiano terá a missão de reconstruir o sólido setor, que vinha fazendo a diferença na campanha ramalhina. “Espero com o pessoal continuar com mesma dedicação e mesmo empenho para que possamos seguir juntos, almejando coisas grandes neste Campeonato Paulista”, concluiu.

ATIVIDADE

Depois de iniciarem os testes físicos em Vargem, onde estão hospedados, os jogadores andreenses começaram as atividades de musculação, primeiro passo na preparação para os trabalhos em campo comandados pelo técnico Paulo Roberto.