Azulão está perto de ter nova administração no futebol profissional

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



02/07/2020 | 23:50



O futebol do São Caetano vislumbra uma luz no fim de um túnel escuro e que parecia interminável. Em meio a dívidas e atrasos salariais, o clube está em tratativas avançadas com um empresário e poderá nos próximos dias concretizar o negócio. O clube não quis se manifestar sobre o assunto, mas fonte de dentro do Azulão confirmou que as bases já estão acertadas e que, inclusive, foi realizado contrato de intenção entre as partes.

Este empresário não teria nenhum vínculo com os dois principais manda-chuvas do São Caetano nos últimos anos, ou seja, o ex-presidente Nairo Ferreira de Souza e o investidor Saul Klein, filho de Samuel Klein, fundador da Casas Bahia. A negociação não envolve um investimento por parte do interessado que, por outro lado, assumiria o passivo do clube.

Segundo informações, atualmente o Azulão deve de um a três meses de salários a jogadores, integrantes da comissão técnica e demais funcionários. Aliás, estes problemas se arrastam desde o segundo semestre do ano passado e explodiram justamente quando o time se preparava para a disputa das finais da Copa Paulista: os jogadores fizeram um vídeo pedindo socorro a Klein em razão da falta de pagamentos, em situação que não se normalizou desde então.

Ainda assim, por toda a história que construiu em 30 anos, o clube despertou interesse do empresário, que foi quem procurou o clube e propôs a negociação. Espera-se desfecho do trâmite até, no mais tardar, o início da próxima semana – as partes ainda finalizam estudos para bater o martelo decretando o início dessa parceria.

Em dezembro de 2003, o futebol do Azulão foi desmembrado da parte social – sendo pioneiro no então revolucionário e futurístico sistema de clube-empresa. Tanto que, desde então, existe a AD São Caetano, fundada em 1989 e que gere diversos esportes – inclusive mantendo parceria com a Prefeitura. Dela, surgiu o São Caetano Futebol Ltda, que administra exclusivamente a modalidade que alçou o clube a holofotes nacionais e internacionais e atualmente é presidido por Carlos Silva de Oliveira.

TIME

Com uma folha de pagamento onerosa e próxima de R$ 1 milhão por mês, o Azulão perdeu algumas peças durante a paralisação do Campeonato Paulista da Série A-2 decorrente da pandemia do novo coronavírus. Aliás, a situação se estendeu para fora de campo, uma vez que o executivo de futebol Paulo Pelaipe também deixou o clube. Por outro lado, algumas peças renovaram vínculo até o fim da temporada, aguardando o regresso da competição, casos estes dos zagueiros Sandoval e Domingos.