Venda de veículos novos na região tem queda de 51% no 1º semestre

Tauana Marin

do Diário do Grande ABC



02/07/2020 | 23:08



O Grande ABC sente as consequências na economia causadas pela pandemia do novo coronavírus. No setor de veículos não poderia ser diferente, e o termômetro é a venda de novos na região, que caiu 51% no comparativo de janeiro a junho deste ano com o mesmo período do ano passado. Os dados divulgados ontem pela Fenabrave (Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores) mostram que foram negociados 11.669 veículos a menos, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. Na comparação mensal (junho/2019 contra junho/2020), a queda é de 28% – menos 1.098 veículos.

Para o diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) Diadema, Anuar Dequech Júnior, os emplacamentos feitos no mês passado representam demanda reprimida. “O Detran, por exemplo, estava fechado na quarentena. Estamos falando de compras de carros zero-quilômetro que já estavam programadas antes do surto da Covid-19. Outra parcela de clientes aproveitou as rescisões para adquirir um veículo. Ou seja, os números serão ainda mais reprimidos nos próximos meses.”

Para ele, os resultados até o fim do ano vão depender de dois fatores, basicamente: o da saúde, quanto ao coronavírus (o que vai definir a retomada da economia) e a forma de concessão de crédito do governo às indústrias da região, que concentra cinco montadoras.

No comparativo mensal (junho contra junho), Diadema é a cidade que mais chama atenção, com maior recuo no emplacamento de veículos: queda de 71%, passando de 227 no ano passado para 65 agora (veja tabela abaixo).

O diretor do Ciesp Santo André, que responde por Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Norberto Perrella, também atribui os emplacamentos feitos no mês passado a uma “bolha” de consumo.

“Não acredito que essas compras venham a permanecer a partir de setembro. Acho, inclusive, que a partir daí o mercado vai se mostrar de fato com novo patamar, nessa primeira fase pós-pandemia. Até agosto, acho que alguns consumidores vão suprir essa lacuna que ficou por causa da quarentena. Até porque, a renda das pessoas caiu e há mais desempregados.”

Para o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção, “a queda já era esperada, em função do atual cenário, que obrigou o fechamento do comércio e o isolamento físico, durante longo período”. No acumulado do ano (janeiro a junho), foram emplacados 1.225.663 veículos no País – queda de 36,13% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Para Antônio Jorge Martins, coordenador de MBA e de cursos de média duração da FGV (Fundação Getulio Vargas), o setor, assim como toda a economia, só deve respirar em 2021. “Órgãos internacionais, inclusive, acreditam no aumento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro a partir do início de 2021, e o setor de veículos, por exemplo, funciona muito a reboque do PIB.”

Ainda segundo ele, mesmo com possível balanço anual negativo no setor, as empresas podem manter seus funcionários, uma vez que demissões geram custos e que as negociações sindicais e as medidas oferecidas pelo governo (como a Medida Provisória 936, que permite suspensão de contratos e redução de jornada e salários) exigem certa estabilidade do empregado. “Vale lembrar que são projeções. Diante do que estamos vivendo, impossível prever, de fato, como a economia vai ficar.”