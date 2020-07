Plataforma oferece ensino sustentável aos professores

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



03/07/2020 | 00:01



Estimular e dividir conhecimento. Esta foi a motivação para que a Brakem, em parceria com a Akatu e a Secretaria de Educação de Mauá, ofertasse capacitação gratuita para 15 educadores – entre professores e coordenadores de escolas –, garantindo que alunos da educação infantil e do ensino fundamental tivessem acesso ao conteúdo da plataforma Edukatu, rede de aprendizagem virtual sobre conceitos e práticas do consumo consciente e sustentabilidade.

A primeira etapa foi realizada no fim de maio. Uma das docentes que participaram do projeto foi Paula Luzia da Silva, professora e coordenadora pedagógica da EM (Escola Municipal) Guimarães Rosa. Para ela, o primeiro estudo na plataforma teve resultado excelente. “As famílias (dos alunos) nos relataram ações cotidianas que deixavam de lado, mas com as provocações provenientes da realização das atividades, perceberam o quanto podem fazer a diferença”, comemorou a educadora.

Coordenador de projetos da Akatu, Pedro Bernardes explicou que o objetivo da plataforma é o de promover o ensino de temas ligados ao consumo consciente e à sustentabilidade, como a gestão adequada de resíduos e os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). “Além da aprendizagem sobre os temas foco da plataforma, os alunos são estimulados a dividir o conhecimento para que possam sensibilizar toda a comunidade onde estão inseridos, formando, assim, uma rede colaborativa em prol da sustentabilidade”, sintetizou Bernardes.

A parceria entre Akatu e Braskem existe desde 2013 e o convênio com a Secretaria de Educação de Mauá para este projeto dura até o fim do ano letivo. Gerente de relações institucionais da Braskem. Flávio Chantre reforça que o Instituto Akatu é uma ONG (Organização Não Governamental), sem fins lucrativos, “que trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente.” “O Edukatu deixa um legado de conhecimento nas escolas e nos participantes, tornando-os multiplicadores do conhecimento”, elogia Chantre.