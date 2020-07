Semifinais da Taça Rio terão Fla x Volta Redonda e Flu x Botafogo

02/07/2020 | 22:24



Os últimos dois jogos da fase classificatória da Taça Rio definiram na noite desta quinta-feira os confrontos das semifinais do segundo turno do Campeonato Carioca. Os duelos eliminatórias serão disputados ambos no domingo, com somente um dos jogos com horário já definido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

As semifinais terão Flamengo x Volta Redonda e o clássico entre Fluminense e Botafogo. O jogo do Flamengo está marcado para as 16 horas. Já o outro duelo ainda está sem hora marcada.

Único com aproveitamento de 100% na Taça Rio, o time rubro-negro terminou sua campanha na liderança do Grupo A. Assim, terá pela frente o segundo colocado do Grupo B. O Volta Redonda se classificou nesta quinta ao vencer o Resende por 2 a 1, eliminando assim o Vasco, terceiro na chave.

No B, o Fluminense assegurou a vaga apesar da fraca atuação e do empate sem gols com o Macaé, também nesta quinta. Ficou, assim, na primeira colocação do grupo. A vice-liderança coube ao Botafogo, que obteve a classificação na quarta, em outro empate.

Tanto o Flamengo quanto o Fluminense, por serem líderes dos seus grupos, terão a vantagem do empate nas semifinais. Se o rubro-negro chegar à final e levar o troféu da Taça Rio, será declarado campeão carioca, por já ter vencido o primeiro turno, a Taça Guanabara.