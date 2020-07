De volta do futebol sul-coreano, atacante Waguininho entra no radar do Guarani

02/07/2020 | 20:00



Em busca de novas opções no mercado, o Guarani monitora Waguininho, de volta ao Brasil após quatro temporadas na Coreia do Sul. O atacante é analisado pelo departamento de futebol e há possibilidade de desfecho positivo nos próximos dias.

O jogador de 30 anos defendeu Bucheon 1995 e Suwon Bluewings entre 2016 e 2019, mas rescindiu o contrato há algumas semanas. Waguininho foi revelado nas categorias de base do São Vicente e ainda defendeu Mogi Mirim e Oeste, pelo qual se destacou em 2014 e 2015.

O atleta atua pelos lados do campo, uma das posições eleitas como prioridade pelo Conselho de Administração, e pode fechar acordo até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro.

Outro nome em negociação com o Guarani é o de Alan Guimarães, meio-campista do Palmeiras. As conversas com o camisa 10 estão adiantadas para tentar sacramentar empréstimo até o fim da temporada.