02/07/2020 | 19:10



Christina Ricci, a Vandinha Addams do filme Família Addams, pediu divórcio do marido James Heerdegen.

Segundo o site US Weekly, o pedido veio uma semana após o Departamento de Polícia de Los Angeles responder a uma ligação da casa da atriz de 40 anos de idade, em Hollywood Hills, Califórnia, dia 25 de junho, por agressão doméstica.

Ricci recebeu uma ordem de proteção emergencial contra Heerdegen, proibindo qualquer contato entre os cônjuges. O produtor do filme não foi preso. Christina e James se conheceram em 2011 no set da série Pan Am e começaram a namorar depois que a série foi cancelada. Os atores têm um filho de cinco anos de idade chamado Freddie.