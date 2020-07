Munik Nunes presta depoimento sobre caso de agressão envolvendo o jogador Dudu, diz programa

02/07/2020 | 18:10



Munik Nunes viu seu nome envolvido em um escândalo na última semana. A vencedora do BBB16 foi chamada para prestar depoimento a respeito do caso de agressão envolvendo o jogador Dudu, do Palmeiras, e sua ex-esposa, Mallu Ohanna.

De acordo com o programa Tricotando, a influenciadora, que já teve um relacionamento com Dudu, foi chamada para depôr na 9ª Delegacia da Mulher em Pirituba, São Paulo, na última quarta-feira, da 1º. Ela teria dado o seu testemunho à pedido da defesa, e sido convidada a falar sobre um suposto desentendimento entre Dudu e a ex, que teria acontecido no Carnaval.

- Vim esclarecer alguns fatos que tinham ocorrido no Carnaval. Também já tinha falado disso no meu Instagram e vim só relatar mesmo o ocorrido que eu vi, disse ela.

Munik também assumiu que estava com medo de Mallu, e que achava estar se colocando em risco ao prestar o depoimento, mesmo não tendo mais nenhum envolvimento com o atleta.

No processo, Dudu foi acusado de agredir a ex-esposa, e o jogador nega a versão de Mallu.