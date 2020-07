Homem é assassinado durante churrasco em Santo André

Mauricio Silva

02/07/2020 | 17:46



Raimundo Correia de Castro, 54 anos, foi assassinado com golpes de faca quando participava de um churrasco no início da madrugada desta quinta-feira (2) na rua Reginaldo Rossi, no Jardim Santo André, em Santo André.

Segundo a ocorrência, Castro participava da festa com vizinhos e sua filha de cinco anos, quando Aparecida dos Santos Bispo, 40, mãe da criança, surgiu na festa. Aparentemente embriagada e bastante alterada, começou censurando a vítima e perguntando da filha. Em seguida ela puxou uma faca, atacando Castro com vários golpes, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Logo após o crime ela pegou a filha e fugiu. O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio simples consumado no 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André.