Bolsas de NY fecham em alta após payroll, mas riscos da pandemia reduzem ganhos

02/07/2020 | 17:46



As bolsas de Nova York registraram ganhos, no último pregão de uma semana abreviada por feriado com mercados fechados nesta sexta-feira, 4. Hoje, o relatório de empregos (payroll) surpreendeu positivamente, embora investidores também tenham estado atentos aos riscos de novas ondas da covid-19 e seus potenciais impactos na atividade.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,36%, a 25.827,36 pontos, o S&P 500 avançou 0,45%, a 3.130,01 pontos, e o Nasdaq registrou alta de 0,52%, a 10.207,63 pontos, nova máxima histórica de fechamento. Ao longo desta semana, o Dow Jones avançou 3,25%, o S&P 500 teve alta de 4,02% e o Nasdaq, de 4,62%.

A economia americana gerou 4,8 milhões de vagas em junho, com a taxa de desemprego recuando a 11,1%, resultados melhores do que as previsões dos analistas. A notícia foi celebrada pelo presidente Donald Trump e impulsionou as bolsas. Além disso, o otimismo e as sinalizações de mais estímulos à economia de Trump e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, ajudaram a apoiar as ações.

Mais adiante, porém, houve perda de força, diante de notícias de disseminação da covid-19 em Estados americanos, que podem atrapalhar a atividade. "Está muito óbvio que não estamos indo na direção correta" na pandemia, disse hoje em entrevista o diretor do Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci.

Entre ações em foco, Moderna recuou 4,90%, após relatos de atraso nos testes de uma potencial vacina da companhia para a covid-19. Por outro lado, Tesla subiu 7,95%, a US$ 1.208,66, nível recorde para o papel, após a companhia registrar vendas de carros elétricos superiores às previsões no segundo trimestre.

Entre as ações de bancos, Citigroup subiu 0,40%, Bank of America avançou 0,13% e Goldman Sachs recuou 0,09%. Apple ficou estável, Facebook caiu 1,74% e Microsoft subiu 0,76%. O papel da Boeing fechou em alta de 0,27% e Caterpillar avançou 1,32%.

* Com informações da Dow Jones Newswires