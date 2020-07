Com coronavírus, Mariana Weickert revela que ainda não beijou e abraçou o filho: - Louca para encher de carinho

02/07/2020 | 17:10



Mariana Weickert deu à luz o segundo filho, Felipe, na última sexta-feira, dia 26, poucos dias após revelar que havia contraído o novo coronavírus. Agora, quase uma semana após o nascimento do pequeno, a apresentadora usou o seu Instagram para agradecer as mensagens de apoio dos amigos e fãs e dizer que está tudo bem com ela e com o bebê.

Mariana contou que, por conta da doença, ainda não pôde abraçar e beijar Felipe, e que apesar de ter que manter vários cuidados para que o pequeno não contraia a doença, ela e seu marido, Arthur Ferraz, estão muito felizes.

- Sigo aqui mascarada, cheia de amor no coração, louca pra encher o meu pinguinho de beijinho, carinho, de cheirinho. Ainda não fiz, ele faz uma semana sexta-feira. A gente segue aqui extremamente criteriosos, cuidadosos, mas com o coração explodindo de amor e de alegria.