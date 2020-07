Após acidente de carro, João Guilherme declara: Valorizando ainda mais a vida

02/07/2020 | 15:10



João Guilherme e Matheus Vargas, filhos do cantor Leonardo, sofreram um acidente de carro no dia 1º de julho. Os dois estavam à caminho da fazenda da família em Goiás junto com o primo, Leandrinho (filho do cantor Leandro), e Tita, o motorista, quando o carro acabou capotando de uma altura de dez metros e caindo em um córrego.

Após o susto, o caçula de Leonardo usou seu Instagram para tranquilizar os fãs. João escreveu:

Estou bem, estamos todos bem, graças a Deus. Valorizando mais ainda a vida... obrigado pelo amor e cuidado de sempre.

Já nos stories, ele falou mais sobre o assunto:

- Ontem eu tentei gravar um vídeo, mas não deu certo. Está tudo certo, todos que se envolveram no acidente estão bem. Eu, o Leandro, o Tita, nosso motorista, e o Matheus, meu irmão. Graças a Deus a gente não se machucou, não teve nada mais grave, só nossas perdas materiais, como nossos celulares, roupas e documentos.