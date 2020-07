02/07/2020 | 14:40



A bolsa brasileira encerrou o mês de junho com um saldo positivo de R$ 343,030 milhões em recursos estrangeiros, o que não acontecia desde setembro de 2019. No dia 30, porém, os investidores estrangeiros retiraram R$ 499,572 milhões. Neste dia, o Ibovespa fechou em baixa de 0,71%, aos 95.055,82 pontos, com um giro financeiro de R$ 27,5 bilhões.

Assim, o índice fecha junho com alta acumulada de 8,76%, e o primeiro semestre do ano com queda de 17,80%.

A performance mensal é resultado de compras de R$ 318,668 bilhões e vendas de R$ 318,325 bilhões.

No acumulado em 2020, os investidores estrangeiros já retiraram R$ 76,504 bilhões do mercado acionário brasileiro.