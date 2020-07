Governo estuda novo marco do trabalho com menores custos de contratação

02/07/2020 | 14:25



O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse que o governo está trabalhando em um novo marco do trabalho, com redução de custos para contratação. Nas últimas semanas, o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito que quer retomar o projeto da "carteira verde amarela", regime com menor incidência de encargos trabalhistas. "Medidas para o emprego ainda estão sendo desenhadas e serão comunicadas brevemente", afirmou.

Em coletiva virtual nesta quinta-feira, o secretário disse que o governo retomará a agenda de reformas assim que a pandemia sair da "parte mais aguda".

Ele afirmou que o governo vem trabalhando em uma reforma tributaria com "redução de complexidade" e citou como parte da agenda marcos legais para o setor de petróleo e gás, ferrovia, cabotagem e energia, além da lei de falências e autonomia do Banco Central.

De acordo com o secretário, o governo ainda está discutindo a prorrogação no Benefício Emergencial, programa que permite suspensão e redução de contratos de trabalho, e que o impacto no déficit primário será divulgado quando os detalhes forem fechados.

Nesta quinta-feira, o ministério divulgou novas projeções que estimam déficit primário do setor público neste ano de R$ 826,6 bilhões, o equivalente a 12% do PIB. As projeções já consideram a prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600 por mais dois meses, como anunciado nesta semana.