Tatá Werneck diz que quer ter mais um filho e fala sobre ansiedade com Clara Maria na pandemia

02/07/2020 | 13:10



Tatá Werneck foi entrevistada por Thais Fersoza na última quarta-feira, dia 1º, em um vídeo publicado no canal da esposa de Michel Teló no YouTube. Logo de cara, a apresentadora do Lady Night exibiu uma mecha de cabelo branca, e deu a entender que essa mechinha a acompanha desde o tempo da escola, quando era comparada com Roque, assistente de Silvio Santos.

- Você está linda com o cabelo assim! De verdade, Tatá, elogiou Fersoza.

- Eu te agradeço muito que eu não tenho nem outra pessoa agora. Eu, William Bonner, Roque e Cruella temos essa mecha. Deu uma envelhecida de uns 10, 15 anos nesta quarentena, não é?, brincou Tatá.

A mãe de Clara Maria ainda contou como está sendo este período de isolamento social.

- Eu fiquei bem doida mesmo. Foi difícil porque eu nem sei se eu tive depressão pós-parto, mas eu fiquei com muito medo depois que ela nasceu. Fiquei super protetora com ela, colocava os dois dedos próximo ao nariz dela, para ver se ela estava respirando de noite... E aí quando entrou a pandemia, eu fiquei com muito mais medo. Isso foi me deixando muito ansiosa, com medo de tudo. Me deu muita angústia de saber que eu não posso proteger ela nesse momento.

A esposa de Rafa Vitti ainda confessou que estava se sentindo bem esquisita no final de 2019.

- Eu nunca consegui ficar tranquila depois que ela nasceu. No Ano Novo, eu sempre fico imaginando como vai ser o próximo ano, e [no último] eu estava angustiada. E eu achava que isso era ser mãe. Ser mãe é ficar sempre angustiada. Mas eu estava esquisita. E quando surgiu o primeiro caso na China, eu já comprei máscara. E eu já tinha falado para o Rafa Esse negócio vai chegar no Brasil. Já estava panicada desde sempre. E o Rafa, graças a Deus, é uma pessoa muito companheira, parceira, então ele me ajudou muito. Se ele não estivesse me ajudando, eu nem sei. Ele é muito tranquilo.

Werneck aproveitou para elogiar ainda mais o maridão.

- O banho é do Rafa. O Rafa é um pai maravilhoso. Tenho certeza que ela vai falar para mim Caraca, mãe, mandou bem, e eu vou falar Obrigada, querida. Ele é muito companheiro. Apesar de ser muito novo, ele tem uma sabedoria...

E relembrou a sua experiência com a hiperêmese gravídica e com a urticária durante a gravidez.

- Eu me sentia muito culpada, porque eu sempre recebi uma visão muito romântica da gravidez. Então eu achava que não poderia reclamar de estar grávida, porque eu também queria muito engravidar, tentei muito tempo. Mas como a minha gravidez estava muito difícil, eu me sentia culpada por não estar curtindo como eu achei que fosse curtir. Mas depois que minha deusa nasceu, eu passei uma semana chorando pedindo desculpa para isso, agradecendo.

Por fim, confessou que tem a intenção de aumentar a família.

- Eu quero ter outro filho, não sei nem se biológico. Eu sei que quero adotar também, quero ter outro filho. Eu quero ser mãe novamente. Eu tenho um irmão, eu sei o quanto ele é importante para mim. Acho que quando você tem irmão, você já nasce com uma noção de compartilhar.