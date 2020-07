Gadgets: face shield da Hello Kitty e pulseira para álcool gel chegam às prateleiras

Sérgio Vinícius

Neste semana, chegaram às prateleiras virtuais dois produtos que podem ser bastante úteis durante (e pós) a pandemia. São eles a face shield da Hello Kitty e a pulseira porta álcool gel da VidaBR.

A face shield, uma espécie de chapéu + máscara de plástico, da Hello Kitty foi desenvolvida pela Usare em parceria com a Sanrio, empresa criadora da personagem. O equipamento de proteção individual está disponível nos tamanhos adulto e infantil.

Os acessórios são produzidos em ABS com revestimento interno em neoprene na testa, que traz conforto para uso prolongado. O visor é em PETG e oferece proteção extra, com fechamento maior nas laterais do rosto e elástico tem furação, o que ajuda a ajustar o tamanho.

As máscaras podem ser higienizadas com álcool. O preço sugerido da face shield é R$ 23 e ele pode ser encontrado em http://loja.usare.com.br.

Pulseira Álcool Gel

A VidaBR desenvolveu uma pulseira porta álcool gel. Feito de silicone, o produto é extra macio e flexível. Para usar, basta encaixar os pinos dentro dos orifícios, de modo que fique confortável. Depois, com uma seringa, é preciso apenas injetar o álcool gel dentro da abertura e ela está pronta para ser usada.

O modelo é capaz de armazenar até 8ml de álcool em gel. Mas também pode ser utilizada para outras finalidades como porta-protetor solar, repelentes, loções hidratantes e luvas químicas. O preço sugerido é de R$ 39,80 e ela pode ser encontrada em https://www.vidabr.com.br.