Como remover um conteúdo do “Continuar assistindo” na Netflix

Marcella Blass

Do 33Giga



02/07/2020 | 12:48



Desde o lançamento da Netflix, filmes e séries iniciados ficam em exposição na seção “Continuar assistindo como” até que eles sejam terminados. Às vezes, contudo, (sem explicação nenhuma) nem assim eles saem da lista, e vão se acumulando no perfil.

Mas, no final de junho, a Netflix trouxe para o aplicativo (Android e iOS) um botão especial que facilita a remoção de títulos da seção “Continuar assistindo como”. A novidade vem para deixar essa área mais organizada, já que muita gente acaba tendo que lidar com séries e filmes que não gostou (e até que já tinha finalizado) misturados com conteúdo que ainda está consumindo.

Vale lembrar que já era possível fazer a limpa nessa lista. Porém, era necessário acessar o Histórico (pelo site) na área Conta – 0 que não era nada prático ou intuitivo. Mas, com a nova atualização, o usuário pode controlar essa lista em poucos cliques e sem sair do app. Veja só:

1 – Na página inicial do app, vá até a área “Continuar assistindo como”. Clique nas três bolinhas abaixo do título que deseja remover.

2 – Toque em Remover da fileira.

3 – Confirme em 0K.