Eletrônicos: evite queima de aparelho por queda de energia elétrica

Sérgio Vinícius

Do 33Giga



02/07/2020 | 12:48



Na última terça-feira (30/06), o registro de um apagão em Santa Catarina deixou cerca de 1,5 milhão de unidades consumidoras sem luz, segundo dados das Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc). O problema foi causado pela formação de um fenômeno conhecido como “ciclone bomba” e a passagem de tempestades pelo Estado.

“Quando ocorre uma queda de energia, o aparelho é submetido a picos de eletricidade e isso é o que faz o equipamento queimar”, diz o engenheiro elétrico Pedro Al Shara, CEO da TS Shara, fabricante nacional de equipamentos de proteção de energia. “O ideal é que, ao primeiro sinal de que a energia está oscilante, a pessoa tire da tomada todos os equipamentos eletrônicos ou simplesmente desligue o disjuntor geral.”.

Para impedir qualquer tipo de prejuízo com a instabilidade de energia causada por apagões, existem alguns dispositivos que ajudam a otimizar a rede elétrica nessas situações de risco.

“A partir do momento em que se investe em nobreaks e estabilizadores de tensão, os eletroeletrônicos ficam protegidos de inconsistências de energia. O risco também é diminuído sensivelmente em caso de curtos-circuitos e outros problemas”, diz o engenheiro.

Nobreaks, estabilizadores de tensão e filtros de linha mantêm a energia elétrica constante, protegendo-os da instabilidade na rede.

O nobreak oferece energia adicional para realizar o desligamento seguro de equipamentos, além de proteger contra curto circuitos, picos de tensão, sub e sobretensão e descarga de bateria, amenizando danos e permitindo salvar dados importantes. Já os estabilizadores, como o próprio nome diz, ajudam a estabilizar a tensão caso aconteça alguma alteração na rede elétrica, transformando as tensões altas e baixas em constantes e estáveis.

O filtro de linha, popularmente conhecido como “régua”, evita a passagem de altas correntes para os aparelhos conectados. Graças ao fusível, se isso ocorrer, a energia que alimenta o filtro é cortada e não sobrecarrega o aparelho conectado.

Confira algumas dicas de cuidados:

– Se ocorrer um apagão, desligue todos os aparelhos (no botão Desligar ou retire da tomada);

– Não mexa em aparelhos durante chuvas ou raios. Se for necessário, retire primeiro da tomada;

– Não se deve entrar em contato com aparelhos de metal protegidos por cabos, como facas e alicates;

– Em um problema de grande escala, como a queda de um poste, bombeiros devem ser acionados por meio do telefone 193.