BMW 320i GP vem acompanhado de concierge, sistema de navegação e preparação para Apple Car Play

Da Redação

Do Garagem360



02/07/2020 | 12:18



O BMW Série 3 acaba de ter sua versão de entrada reformulada. A partir da linha 20/21, o então 320i Sport passa a responder pelo nome de 320i GP e a sua mudança de identidade vem acompanhada de adição de concierge, sistema de navegação e preparação para Apple Car Play em um conjunto que já se comunica o tempo todo com a internet, além de sistema de reconhecimento de voz para comunicação com assistente pessoal inteligente.

BMW 320i GP

“O BMW Série 3 é um ícone e essa nova geração representa uma evolução no campo da tecnologia. Os usuários estão cada vez mais conectados e os upgrades que acompanham toda a gama, desde o modelo de entrada, têm como objetivo atender a esta caraterística digital do consumidor”, afirma Roberto de Carvalho, Diretor Comercial da BMW do Brasil.

O 320i GP passa a contar com o sistema de tecnologia Connected Plus, que adiciona serviços de concierge e preparação para Apple Car Play a um pacote que já dispõe de acesso em tempo real a uma gama de recursos, tais como informações de trânsito, acesso à plataforma de aplicativos e integração com smartphones.

A preparação para Apple Car Play permite a transferência da interface do iPhone por meio de conexão sem fio. Conteúdos e funções como música, iMessages/SMS, telefonia, Siri e app terceiros podem ser usados, exibidos e controlados na interface de operação do veículo, que também é capaz de espelhar os aplicativos Waze e Google Maps.

Já os serviços de concierge da BMW oferecem suporte e informações para o cliente o dia todo, proporcionando maior comodidade e a garantia de uma boa experiência de dirigibilidade.

Outro upgrade é o Live Cockpit com reconhecimento de voz para comunicação com assistente pessoal inteligente que utiliza inteligência artificial.

O 320i GP também conta com mudanças no design das rodas, com a substituição dos modelos liga leve V Spoke de 18” pelo mais volumoso e imponente modelo de 18” de raios duplos.

Série 3

A sétima geração do Série 3 vem equipada com um motor BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros em linha e 1.998 cm³, com 184 cavalos de potência e torque de 300 Nm. O conjunto motriz, que inclui ainda tração traseira e câmbio automático de oito marchas, faz com que o sedã seja capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e atingir a velocidade máxima de 240 km/h.

O BMW Série 3 oferece uma série de sistemas inovadores de assistência à condução semi autônoma. Entre os itens disponíveis, destaque para os sistemas “Parking Assistant”, que estaciona o veículo sozinho e com precisão por meio de câmeras e sensores, e o “Reversing Assist”, que refaz em marcha a ré nos últimos 50 metros percorridos pelo veículo — ideal para uso em vias estreitas para manobras.

O modelo 320i GP é oferecido em seis opções de cores — Sunset Orange, Branco Alpino, Preto Safira, Prata Glacier, Branco Mineral e Cinza Mineral — e duas opções de combinação de revestimento interno: Sensatec Bege/Preto e Sensatec Preto/Preto.

