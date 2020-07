Mariana Ximenes estaria vivendo affair virtual com filho fotógrafo de Thereza Collor, diz jornal

02/07/2020 | 12:11



Mariana Ximenes teria um novo amor! Segundo informações do jornal Extra, a atriz estaria vivendo um affair virtual com o fotógrafo Victor Collor, filho caçula de Thereza Collor e Pedro Collor. Os dois estariam flertando através das redes sociais.

Ainda de acordo com o veículo, é possível encontrar alguns comentários sugestivos e curtidas nos perfis de ambos no Instagram. Mesmo com esses poucos sinais, o romance seria discreto e não deixaria muitos rastros públicos.

Mariana, atualmente com 39 anos de idade, já trabalhou com Victor, de 33 anos, anteriormente. Em novembro de 2019, ele a fotografou para um jornal trimestral, que aborda temas como lifestyle, arte e gastronomia.

A artista está solteira desde abril deste ano. Outra mudança na vida de Mariana foi o fato dela ter voltado a morar com a mãe em São Paulo, após quase duas décadas no Rio de Janeiro. Novos ares, novos amores...