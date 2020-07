Repórter é cortada de transmissão depois de filho invadir programa exigindo biscoitos: Estou constrangida

02/07/2020 | 12:10



Durante a quarentena, muitos pais estão tendo que se adaptar para trabalhar de casa e cuidar dos filhos ao mesmo tempo, o que acaba gerando algumas situações um tanto quanto embaraçosas. Na noite da última quarta-feira, dia 1º, a jornalista Deborah Haynes, do canal de TV britânico Sky News, passou por uma dessas situações.

Haynes estava falando ao vivo sobre as tensões políticas em Hong Kong, e o impacto delas na economia do Reino Unido, quando foi interrompida por seu filho. Ao fundo da gravação, podemos ver o garoto abrindo a porta do que parece ser o escritório e entrando no cômodo, perguntando à mãe se poderia comer dois biscoitos. Deborah, que percebeu a porta sendo aberta, pediu desculpas prontamente:

Eu sinto muito, esse é o meu filho. Peço desculpas por isso, estou constrangida.

Em seguida, ela se dirigiu a criança, que continuava a exigir seu direito de comer os biscoitos:

Espere um segundo. Sim, você pode comer dois biscoitos.

Nesse momento, a imagem da repórter foi cortada e o canal voltou a mostrar o âncora Mark Austin, que estava no estúdio. Parecendo surpreso com a situação, ele defendeu a colega:

Vamos deixar a Deborah Haynes com suas atividades familiares. É isso que acontece quando estamos em quarentena e tentamos noticiar em quarentena.

Nas redes sociais, a decisão dos editores do programa em cortar a imagem da repórter teve repercussão negativa entre os internautas, que criticaram o modo como a situação foi tratada:

Estou desapontada pela forma como eles lidaram com isso, declarou um internauta no Twitter.

Eles deveriam ter continuado com a repórter, afirmou outro.

Ela não precisava ter sido cortada, contestou um terceiro.