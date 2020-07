Filha de Will Smith faz post enigmático após cantor afirmar que teve um affair com sua mãe, Jada Pinkett Smith

02/07/2020 | 12:11



Como você viu, recentemente um cantor chamado August Alsina alegou ter vivido um relacionamento com Jada Pinkett Smith, esposa de Will Smith. Segundo o site Page Six, os representantes da atriz negaram as alegações, afirmando que a história é absolutamente falsa. Porém, na última quarta-feira, dia 1º, Willow Smith, filha do casal, fez um post enigmático ao publicar em seu Instagram Stories uma ilustração de uma planta com vários ensinamentos do movimento Hare Krishna, sobre como a vida de uma pessoa pode ser impactada pelas ações de seus pais.

Apesar de não haver nenhuma menção direta às alegações feitas por August Alsina, a imagem fala sobre amor puro e devoção. Além disso, também aborda o crescimento pessoal a partir da dedicação daqueles que são responsáveis por você a partir da prática plena de devoção.

A alegação de August Alsina sobre seu suposto relacionamento com Jada veio à público durante entrevista ao programa The Breakfast Club, exibido no canal da apresentadora Anglea Yee no YouTube.

- Eu me sentei com ele [Will] e conversamos, porque o casamento deles havia se transformado em uma parceria de vida, como eles mesmo chamavam, e ele me deu a bênção dele, disse.

Além disso, em 2019, boatos sobre a relação de Alsina e Jada ganharam força depois que ele lançou uma música com referências ao suposto relacionamento - e os representantes da atriz e de Will Smith negaram as afirmações do cantor.