Obituário - 2 de julho de 2020

Ademir Medici



02/07/2020 | 11:23



SANTO ANDRÉ

Santo André, domingo, dia 28 de junho

Katharina Pasuld, 92. Natural da Iugoslávia. Residia em Santo André. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Santo André, terça-feira, dia 30 de junho

Manoel Rodrigues da Silva, 91. Natural de Serraria (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Nelson Tozei, 87. Natural de Campinas (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Joaquina Vicente de Moura, 84. Natural de Apiacá (Espírito Santo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Oclesio Alfredo Mendes, 74. Natural de Uraí (Paraná). Residia na Vila Lepoldina, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Bolivar Dal Sasso, 71. Natural de Nepomuceno (Minas Gerais). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Antonia Isete Victor de Sales, 65. Natural de Solonópole (Ceará). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Aparecido Barbosa, 65. Natural de Santo André. Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 30. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Odair Aparecido Coelho, 56. Natural de Santo André. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Autônomo. Dia 30, em Santo André. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, quarta-feira, dia 1º de julho

Ademir Dall’Olio, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Funcionário público. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Aparecida Pereira de Souza, 39. Natural de Dourados (Mato Grosso do Sul). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 28 de junho

Quitéria Correia de Campos, 85. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Lairton de Toledo, 83. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

José Rosa Vieira, 75. Natural de Caatiba (Bahia). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28. Memorial Jardim Indaiatuba.

Francisco Manoel Peres, 73. Natural de Osório (Rio Grande do Sul). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Vicente de Paula da Silva, 65. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Parque das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, segunda-feira, dia 29 de junho

Pedro de Camargo, 96. Natural de Santa Branca (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Rosa dos Passos Freitas Galvão, 94. Natural de Casa Nova (Bahia). Residia na Vila Marchi, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Adriano Nolberto de Souza, 90. Natural de Vargem Alegre (Minas Gerais). Residia na Vila Santa Rita de Cássia, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Espedita Petronila de Souza, 89. Natural do Município de Jardim (Ceará). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Toru Hondo, 87. Natural do Japão. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Antonio Rodrigues de Souza, 82. Natural de Senador Pompeu (Ceará). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Arthur André, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Heidi Locosselli, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 29. Cemitério de Vila Euclides.

Rosalina Martins de Oliveira, 80. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia no bairro DER, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Nadja Maria Valéria da Silva, 65. Natural de Catende (Pernambuco). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Maria Eterna Formiga Santos, 63. Natural de Tenente Ananias (Rio Grande do Norte). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Lineudo de Oliveira, 62. Natural de Solonópole (Ceará). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Valdivina Fernandes Pereira, 62. Natural de Mortugaba (Bahia). Residia no biarro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, dia 30 de junho

Maria Borlotti Negrelo, 87. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Vale dos Pinheirais.

José Roberto de Mello, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 30, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Maria Consuelo Collado Canteras, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Orlando Hugolino, 91. Natural de Tietê (São Paulo). Residia na Vila Antonieta, em São Bernardo. Dia 29, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

D I A D E M A

Diadema, segunda-feira, dia 29 de junho

Benedita dos Santos, 86. Natural de Palmeiral (Minas Gerais). Resdia no Jardim Vergueiro, Sacomã, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Diadema. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo.

M A U Á

Mauá, domingo, dia 28 de junho

José Alves de Souza, 81. Natural de Piatã (Bahia). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 29 de junho

José Adão de Oliveira, 84. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Eunice Neuza de Morais, 83. Natural de Borá (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra 2, em Mauá. Cemitério Santa Lídia.

Magdalena dos Santos Fortes, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Luiz Fernando de Oliveira Souza, 37. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 30 de junho

José Ferreira da Silva Filho, 85. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 30, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Moreno dos Santos, 84. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.