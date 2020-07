Após traições, Khloé Kardashian e Tristan Thompson estão dando uma nova chance ao relacionamento

02/07/2020 | 11:11



Parece que Khloé Kardashian está dando uma nova chance ao amor. Isso porque, segundo a revista People, a empresária estaria se reaproximando de Tristan Thompson, pai de sua filha True Thompson. O ex-casal terminou o relacionamento no início de 2019, quando veio à tona uma polêmica de traição envolvendo ele e Jordyn Woods, que na época era melhor amiga de Kylie Jenner.

As especulações em torno da volta de Khloé e Tristan ganharam força depois que ele apareceu como convidado na festa de aniversário dela, que aconteceu no dia 27 de junho. No Instagram, o jogador de basquete até chegou a postar uma declaração, dizendo:

Agora sou inteligente o suficiente para saber que você entrou na minha vida para me mostrar o que significa ser uma pessoa incrível. Aprecio como sou capaz de aprender e crescer por sua causa. Agradeço a Deus pela mulher linda e amorosa que você é para todos, especialmente para nossa filha True. Você merece o mundo, Koko! True e eu amamos você, mamãe. Feliz aniversário.

Na ocasião, alguns fãs ainda repararam que Khloé estava usando um anel de diamantes e não demorou até que boatos sobre um possível noivado com Tristan ganhassem força. Porém, de acordo com a Us Magazine, a joia não teria relação com o jogador.

Conforme diz a publicação, Khloé estaria se reaproximando do ex porque não quer guardar mágoas do passado. Fontes próximas da dupla informaram a revista que os dois estão dando uma nova chance ao relacionamento deles.

- Tristan está dando duro para se provar e ele tem sido um ótimo pai para a True, declarou o informante. A suposta reconciliação teria acontecido já durante a festa, na qual os pombinhos agiram como se estivessem juntos de novo.

Mas, apesar de estar feliz, Khloé estaria sendo cautelosa ao se envolver com Tristan novamente.

- Khloé parece muito feliz com o jeito que estão as coisas agora. Ele parece comprometido e fez algumas mudanças. Obviamente que a Khloé está hesitante e deixando as coisas acontecerem bem devagar. O tempo que eles têm passado juntos nessa quarentena tem sido bem especial e significativo. Khloé percebeu que quando Tristan voltar para a estrada para jogar basquete, tudo vai mudar. Ela não está se precipitando e está apenas aproveitando a chance de tê-lo por perto e o tempo em família com a True, contou uma fonte ao E! News.

Por fim, o informante explicou que há tempos Khloé e Tristan não passavam um tempo em família, e que ambos estão adorando poder fazer isso.

- A quarentena tem os aproximado. Eles não passavam tanto tempo juntos assim desde que dividiram uma casa em Cleveland. Eles estão tendo uma primavera incrível com a True em Los Angeles, declarou.