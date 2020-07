Após 90 dias de internação, esposa de Nick Cordero posta agradecimento aos profissionais da saúde: Absolutamente incríveis

02/07/2020 | 11:10



Noventa dias após sua internação, no dia 1º de abril, Nick Cordero permanece internado lutando contra os sintomas colaterais do coronavírus. De acordo com sua esposa, Amanda Kloots, a situação do ator é estável, embora ele ainda enfrente infecções sanguíneas menores que estão afetando sua pressão arterial e esteja fraco demais para se comunicar de outra forma que não seja com os olhos, conseguindo apenas mover o queixo nos dias que está um pouco melhor.

No Instagram, Amanda postou um texto agradecendo aos profissionais da saúde pelo cuidado que tiveram com Nick durante todo esse tempo, inclusive arriscando suas vidas para atendê-lo quando ele ainda testava positivo para o coronavírus:

É o dia 90. Quero dar um grande grito para os Heróis da Saúde que estão cuidando do meu marido. Noventa dias de cuidados extraordinários e, quando ele era COVID positivo, estavam arriscando suas vidas para salvá-lo. Sento-me no hospital e assisto as enfermeiras monitorarem todas as máquinas, consertar todas as suas linhas, observar seus níveis, girá-lo, dar banho, cuidar de seus curativos, administrar remédios e depois me perguntar se preciso de alguma coisa... Água ou bolachas? Eles são absolutamente incríveis e Elvis [filho de um ano de idade do casal] e eu sempre seremos gratos.

Amanda ainda revelou que, juntamente com a irmã, Anna, criou uma linha de camisetas que terá 50% das receitas arrecadadas com estampas de Vida e Heróis da Saúde doadas para o combate ao coronavírus:

Este vírus é uma coisa real e precisa ser levado a sério e parado. Sempre faremos o possível para apoiar isso.

Desde que foi internado, Nick ficou em coma, foi entubado, teve uma parada cardíaca e pneumonia, sofreu uma infecção generalizada e uma trombose, que levou ao amputamento de sua perna direita e perdeu cerca de 30 quilos. Após ser declarado curado do novo coronavírus, ele passou por um tratamento com células-tronco que visava ajudá-lo em sua recuperação.