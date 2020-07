Pandemia adia sonho dos brasileiros de requerer cidadania italiana

Redação

Com o surto do covid-19, muitos brasileiros viram o sonho de obter a cidadania italiana ser adiado. Com o tribunal de Roma foi fechado durante o lockdown na Itália, várias ações judiciais para o reconhecimento da dupla cidadania foram adiadas para os próximos meses.

“Temos, atualmente, quase 20 processos judiciais de famílias brasileiras que tiverem audiências reagendadas”, diz Renato Lopes, especialista em processos de cidadania italiana para brasileiros e CEO da RSDV & Avv. Domenico Morra.

“Como grande parte dessas ações judiciais são coletivas, ou seja, vários membros de uma mesma família requisitando a cidadania italiana, as ações adiadas atingem em torno de 200 brasileiros que aguardam a remarcação”, revela Renato.

Cidadania italiana: processos em curso

Segundo o especialista, a boa notícia é que os processos que estão em fase de montagem no Brasil não sofreram alterações pela epidemia da Covid-19. “Muitos cartórios estão trabalhando com atendimentos telefônicos. Outros profissionais necessários ao processo de cidadania, como os tradutores juramentados, estão em plena atividade, já que a grande maioria está acostumada a trabalhar em casa”, conta.

A respeito dos processos de brasileiras que já têm toda a documentação organizada e finalizada no Brasil e prontos para serem enviados à Itália, Renato afirma que a quarentena não afetou o ritmo e a burocracia para protocolar a ação judicial. “Como o ingresso da ação na Itália é feito por meios “telemáticos” de um sistema interno do tribunal de Roma, o protocolamento das ações não sofreu interferência nos últimos meses”, revela.

Ainda de acordo com executivo, a procura pela cidadania italiana no Brasil está bem abaixo da habitual. “Desde o início da pandemia no país houve uma queda de 70% na busca pelo documento”, aponta Renato.

