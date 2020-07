Dólar recua com exterior antes do payroll

02/07/2020 | 09:43



O dólar segue em baixa nesta quinta-feira em meio ao apetite por ativos de risco no exterior, dada a possibilidade crescente de uma vacina contra a covid-19 ainda este ano, de acordo com operadores do mercado. Os investidores aguardam o relatório de empregos dos EUA (payroll) e os pedidos semanais de auxílio-desemprego no país, ambos às 9h30, que podem definir uma tendência para os ativos financeiros em âmbito mundial durante o dia.

O aumento de 7% da produção industrial brasileira em maio ante abril ficou acima da mediana das expectativas do mercado (6,15%) e dentro das projeções (alta de 12,2% a recuo de 1,50%). O indicador fica em segundo plano no câmbio.

Às 9h21 desta quinta, o dólar no mercado à vista caía 0,30%, a R$ 5,3019. O dólar para agosto recuava 0,30%, a R$ 5,3085.

Mais cedo, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,39% em junho, revertendo a queda de 0,24% observada em maio e acima da mediana das estimativas de 0,35%.

Já o Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou tração em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento do mês de junho. No período, o indicador subiu 0,36%, 0,27 ponto porcentual acima da taxa de 0,09% apurada na divulgação anterior.