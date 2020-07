Filhos de Leonardo sofrem acidente de carro e cantor tranquiliza fãs após susto: Caíram de uma altura de 10 metros

02/07/2020 | 09:10



Leonardo tranquilizou seus fãs sobre o acidente de carro sofrido por seus filhos João Guilherme e Matheus Vargas e o sobrinho Leandrinho, filho do cantor Leandro, na noite da última terça-feira, dia 30, no interior de Goiás. Ao lado dos jovens, o cantor surgiu em um vídeo, publicado na madrugada desta quinta-feira, dia 2, dizendo que o acontecimento não passou de um susto.

- Como vocês já viram um acidente que teve com os meninos. O Zé Felipe não estava. Estava o Matheus, o Leandrinho, meu sobrinho, filho do Leandro, e o João Guilherme e o Tita, o motorista. Eles estavam vindo para a fazenda ontem à noite. Tem 50 quilômetros de estrada de terra. A estrada está muito boa, mas as pontes são aquelas feitas de madeira feitas há 100 anos, começou o sertanejo.

Segundo Leonardo, os jovens receberam ajuda de caminhoneiros que estavam no local.

- O motorista por ser um cara de cidade, de asfalto, passou direto na poeira dos caminhões que estava passando... Na poeira ele passou direto e caiu dentro do córrego. Para a felicidade de todos nós o córrego estava com pouca água. Eles caíram de uma altura de 10 metros, bateu e virou com as quatro rodas pra cima. Graças a deus os caminheiros ajudaram eles a sair do carro. Só o Leandrinho que teve uma luxação no pulso, mas está tudo certo.