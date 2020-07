Daniel Brühl brilha no filme 'Adeus, Lênin!', exibido hoje

02/07/2020 | 07:06



Ele nasceu em Barcelona, e acaba de completar - em 16 de junho - 42 anos. Daniel César Martin González Brühl, ou simplesmente Daniel Brühl, é um ator teuto-espanhol que vem seguindo uma bem-sucedida carreira internacional. Teve importantes papéis em Bastardos Inglórios, Rush - No Limite da Emoção e Capitão América: Guerra Civil. Também estrela a série O Alienista, como médico que viaja na mente de assassinos.

Toda essa projeção começou com dois filmes que fez em 2003 - Edukators, de Hans Weingartner, e Adeus, Lênin!, de Wolfgang Becker. O segundo está de volta na TV paga e é a atração desta quinta, 2, no HBO Mundi, às 10h05. Becker virou o diretor alemão sensação justamente de 2003, quando Adeus, Lênin recebeu um monte de prêmios: David di Donatello, Bafta de melhor filme estrangeiro, Grande Prêmio do Cinema Europeu como melhor diretor.

O filme é uma sátira política, e das boas. Uma mãe comunista sofre um ataque quando vê o filho rebelde numa manifestação contra o regime, em Berlim Oriental. Ela entra em coma e, quando acorda, o mundo mudou. O Muro de Berlim caiu, o império soviético desestruturou-se. Sabendo que mamãe não aguentará o choque, o bom filho (Daniel) cria um mundo de fantasia para que a mãe siga vivendo em sua utopia comunista. Não é fácil, mas é divertido.

