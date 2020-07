Thiago Auricchio será relator de CPI das Quarteirizações

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020 | 22:56



Os nove integrantes da CPI das Quarteirizações, instalada no começo do ano na Assembleia Legislativa, elegeram ontem o deputado estadual Edmir Chedid (DEM) como presidente do bloco, que indicou, por sua vez, o parlamentar Thiago Auricchio (PL), com domicílio eleitoral em São Caetano, para a relatoria.



A quarteirização de um serviço é caracterizada quando uma empresa contratada pelo poder público transfere a responsabilidade para uma outra firma.



A comissão vai investigar contratos do governo do Estado com empresas terceirizadas e é um desdobramento da CPI das OSs (Organizações Sociais) de Saúde. Chedid apresentou o pedido de investigação depois que, em apuração na CPI das OSs de Saúde, ficou constatado que havia funcionário dessas organizações que montavam firmas para prestar serviços justamente às terceirizadas admitidas pelo Estado – assim, recebendo duas vezes do poder público.



Sobre a escolha para ser relator da CPI das Quarteirizações – que terá trabalho mais amplo –, Thiago salientou ser “grande missão”. “Fico extremamente lisonjeado e motivado com a responsabilidade de ser o relator de uma das CPI mais importantes da atual legislatura. Nós temos uma grande missão pela frente analisando a quarteirização de convênios, contratos de gestão e outros instrumentos vigentes. Espero fazer um trabalho esclarecedor e que contribua para a preservação dos cofres públicos”, comentou o parlamentar.



“Precisamos fazer um trabalho incisivo dentro desse tema. Não podemos admitir a quarteirização total do objeto contratado para empresas de fundo de quintal, que claramente não possuem aptidão para o cumprimento das obrigações estabelecidas no termo da parceria”, emendou Thiago.



A aprovação da CPI das Quarteirizações aconteceu no começo do ano, mas os trabalhos foram prejudicados por causa da pandemia do novo coronavírus. A escolha das responsabilidades de cada integrante do bloco aconteceu de forma virtual. Compõem a comissão Analice Fernandes (PSDB, vice-presidente), Alex de Madureira (PSD), Delegado Bruno Lima (PSL), José Américo (PT), Sergio Victor (Novo), Vinícius Camarinha (PSB) e Wellington Moura (Republicanos).