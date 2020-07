Tigre espera orientações da FPF com 90% do elenco recontratado

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020 | 23:41



Líder do Campeonato Paulista da Série A-2 quando o mesmo foi paralisado em razão da pandemia do novo coronavírus, o São Bernardo FC aguarda orientações da FPF (Federação Paulista de Futebol) para retomar as atividades presenciais, visando o regresso da competição. A diretoria aurinegra, entretanto, adiantou as ações e já acertou a permanência de aproximadamente 90% do elenco. De acordo com o gerente de futebol Daniel Flumignan, os nomes ainda não serão divulgados, porque há negociações em aberto com alguns atletas.

“O elenco quase todo (teve o contrato) renovado. Praticamente 90%. Naqueles que tínhamos interesse, já batemos o martelo, todos dispostos a conquistar o acesso e toparam este momento com a gente”, explicou o dirigente, que não descartou a possibilidade de a diretoria trazer reforços. “Não foi falado. Estamos com elenco forte. Mas claro que estamos atentos ao mercado, as disponibilidades, e vamos ver o que é possível.”

Desde a paralisação, os atletas estão trabalhando a distância, na tentativa de manter a melhor condição física possível. “Os treinos são monitorados. Todos os jogadores têm de entregar relatórios ao preparador físico. Tem relatórios a serem cumpridos, estipulados pela comissão técnica desde quando parou (o campeonato)”, contou Daniel. “A gente está aguardando posicionamento da Federação quanto à liberação (dos treinos) para os clubes da Série A-2. A gente deve dentro de mais dez, 12, 15 dias estar entrando no mesmo processo, mesmo protocolo (da Série A-1, que retomou as atividades ontem). Estamos nos organizando para deixar tudo resolvido para quando atletas e colaboradores voltarem. Mas não tem previsão.”

Como os clubes da elite já regressaram, servirão de exemplo. “Vamos estudar, ver o que clubes têm feito, quais as orientações da Federação para a gente usar os mesmos protocolos”, concluiu Daniel.