Dupla andreense aguarda teste do coronavírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020 | 23:45



Enquanto a maior parte da delegação do Santo André reiniciou ontem os trabalhos visando o retorno do Campeonato Paulista, duas peças seguem no Grande ABC em condição de isolamento. Ambos (um jogador que apresentava sintomas da Covid-19 e um integrante da comissão técnica que testou positivo em teste rápido na terça-feira) realizaram ontem o exame PCR para o novo coronavírus e aguardam o resultado, que deverá sair amanhã. Caso estejam livres da doença, seguirão rumo ao Interior. Caso contrário, terão de permanecer em isolamento.

Em parceria com a Prefeitura, o Ramalhão realizou 40 testes rápidos em jogadores, comissão técnica, funcionários e dirigentes na terça-feira, antes da viagem para Vargem. A dupla – que não teve nome revelado pela diretoria – acabou ficando retida em razão de sintomas (caso do jogador) e de positividade (integrante da comissão).

Líder do Paulistão quando o campeonato foi paralisado em razão da pandemia do novo coronavírus, o Santo André se vê em desvantagem com relação aos concorrentes no que diz respeito à preparação para o regresso. E, consequentemente, o técnico Paulo Roberto torce para que a competição regresse no início de agosto. “Gostaria que fosse um mês de trabalho completo, fechado, porque o Santo André é a equipe que vai ter menos tempo de treinamento. As outras já estão trabalhando desde o dia 22, algumas sabemos que estavam treinando anteriormente”, disse o treinador andreense. “Tendo 30 dias, ótimo. Caso não, fica apertado. A gente não sabe ao certo quantos dias serão. Hoje (ontem) foi o primeiro dia de trabalho e vamos estender a preparação o máximo possível. Estamos na expectativa para que competição não volte antes do dia 30. Seria tempo bem proveitoso para que a gente pudesse trabalhar. Mas não sabemos ao certo”, complementou o treinador.

Por ora o Santo André trouxe três reforços para suprir ausências de oito atletas que deixaram o clube durante a quarentena. Chegaram o goleiro Ivan, ex-Joinville, o zagueiro Willian Goiano, ex-Crac-GO, e o atacante Rafhael Lucas, ex-Anapolina. Um volante ainda está em pauta.