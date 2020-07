Quais são os melhores celulares para jogar em 2020?

Rodrigo dos Santos

Do 33Giga



01/07/2020 | 19:18



O ano de 2020 está sendo ótimo para os jogadores e fãs de videogames. O lançamento de consoles de ponta, como o PS5 e o Xbox X, causou grande empolgação. A comunidade de jogos está crescendo, e muito, com competições internacionais.

O mercado de jogos para celular também está se expandindo rapidamente. Os desenvolvedores de jogos, desde os que desenvolvem títulos de sucesso, como Fortnite, até os fornecedores por trás dos mais recentes jogos de cassino online, desejam tirar o máximo proveito disso – e é por isso que agora se vêem jogos incríveis para celular.

Atualmente, você não precisa de consoles ou PCs para ter uma experiência imersiva em jogos. Os jogos para celular podem não ser tão sofisticados ainda, mas a diferença parece estar diminuindo.

Portanto, se você é um apaixonado por jogos para celular, veja uma seleção dos melhores aparelhos para aproveitar esse tipo de conteúdo.

Asus Rog Phone II

A ideia é começar com um telefone que faz as coisas importantes corretamente. Se você gosta de jogar e está procurando uma bateria que suporte sessões de jogos gigantescas, Asus Rog II possui uma enorme unidade de energia de 6.000 mAh.

Se está procurando uma tela de ótima qualidade que possa mostrar os melhores gráficos disponíveis, o Asus Rog II oferece uma tela AMOLED de 120Hz e 6,59 polegadas para fazer exatamente isso.

É óbvio que a Asus tinha em mente os jogadores quando projetaram este aparelho, Ele faz parte da série Republic of Gamers, afinal. Por isso, você pode adquirir acessórios legais para aprimorar sua experiência.

Os Air Triggers do celular, por exemplo, ficam um de cada lado nos cantos superiores quando você o segura no formato paisagem e serve para apoiar os dedos, assim como nos botões de cima no controle de vídeo game. Você também terá um ventilador AeroActive Cooler II com clip para quando essas sessões ficarem um pouco quentes demais.

É verdade que existem algumas desvantagens: a falta de carregamento sem fio pode ser inconveniente e você deve ter cuidado para manter os líquidos afastados, pois não é à prova d’água. Mas seu foco em jogos o torna uma escolha popular para os jogadores.

Apple iPhone 11 (Pro Max)

O iPhone 11 Pro é um dos mais caros do mercado por um motivo: é um dos melhores.

Seu irmão maior, o Pro Max, fornece uma tela de 6,5 polegadas, em comparação com o Pros 5,7, para que o visual dos jogos tenha mais nitidez, além disso, você também se beneficiará do novo processador A13.

Isso significa uma velocidade de jogo mais rápida do que nunca. Clássicos como Clash Royale carregam rapidamente, e a aparência simplificada do telefone faz com que seja um prazer segurá-lo enquanto joga.

O Pro Max também se destaca do Pro comum, fornecendo a melhor bateria existente para iPhone, isso pra você não perder energia quando estiver prestes a avançar para o próximo estágio do seu jogo favorito, por exemplo.

Coloque alguns alto-falantes estéreo potentes no aparelho e você estará pronto para uma experiência de jogo incrivelmente imersiva. Mas lembre-se de que você tem um mundo real para voltar.

Samsung Galaxy S20 Plus

Embora o Galaxy S20 e o S20 Plus não sejam projetados especificamente para jogos, eles possuem alguns recursos impressionantes que os colocam simplesmente entre as melhores escolhas do mercado.

No topo da lista de atributos está o notável poder de processamento. O Exynos 990, que costuma ser comparado ao Qualcomm Snapdragon 865, é um chipset líder em smartphones que lhe dará a força bruta para executar os jogos móveis mais sofisticados sem problemas. Isso é suportado por até 12 GB de RAM, oferecendo a capacidade de bloquear até cinco jogos em execução de uma só vez, para que você possa continuar de onde parou.

Outro destaque é sua bela tela AMOLED de 6,2 a 6,7 polegadas (dependendo do modelo) que aprimora os gráficos do jogo, além de ser fácil para os olhos.

As pessoas que estão procurando os acessórios do aparelho podem ficar desapontadas. Apesar do preço alto do telefone não há nenhum acessório, a menos que você considere o excelente modo Game Booster, que otimiza o uso do telefone para se adequar ao jogo que você está jogando.

Além disso, muitos consideram que o alto preço do telefone vale a pena pela incrível qualidade que ele oferece – um líder da Android.

Nubia Red Magic 5G

Se você procura recursos excelentes, o Red Magic 5G oferece a primeira tela de 144Hz do mundo – uma enorme vantagem para jogos com uma fantástica taxa de atualização. Embora nem todos os jogos sejam suportados, existem muitos desenvolvedores que estão se esforçando para tornar seus títulos compatíveis, portanto esse aparelho pode ser muito útil no futuro.

Botões superiores, conhecidos como “Shoulder triggers” um “recurso 4D Shock” (introduzido recentemente pela Huawei) e um sistema de refrigeração líquida também contribuem para tornar este um telefone ideal para jogar.

Esse aparelho suporta 5G e usa o mesmo processador que as versões americanas do Samsung S20, o Qualcomm SnapdraGON 865 – ou seja, é uma máquina incrível.

Você deve estar ciente de algumas desvantagens, como a vulnerabilidade a certas falhas e do design do aparelho ser um pouco volumoso, o que pode diminuir o aparelho em comparação a outros modelos.

Dito isto, sua gama de recursos principais faz com que o aparelho tenha um valor médio de US$ 600 sendo considerado um ótimo negócio de custo-benefício.

Razer Phone II

Este dispositivo já está no mercado há algum tempo, mas ainda oferece ótimas especificações para mantê-lo entre os melhores telefones de jogos do mercado.

Construído de jogadores para jogadores, o telefone possui uma bateria de 4.000 mAh, um processador Snapdragon 845 e uma tela com taxa de atualização de 120 Hz. Ele também possui ótimos alto-falantes para que você obtenha recursos de áudio com qualidade impecável.

Apesar do foco do aparelho ser nos jogos, ele também funciona muito bem como um smartphone no dia a dia. Possui uma câmara traseira elegante de lente dupla de 12MP + 12MP para que você possa fazer belas fotos, além disso, a resistência à água de IP67 o protege de muitos riscos.

Embora não haja muitos complementos e a tela de 5,72 polegadas seja um pouco pequena, o telefone faz um excelente trabalho para manter os jogadores satisfeitos.