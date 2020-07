Família faz sucesso imitando cenas de 'todo mundo Odeia o Chris'

01/07/2020 | 18:50



O TikTok é um aplicativo em que os usuários gravam vídeos com diversos temas, e vários deles imitam trechos de séries, dublando as cenas. Um desses vídeos, inspirados na série Todo Mundo Odeia o Chris, viralizou nas redes sociais, e impulsionou a conta de TikTok de Rita de Cássia Aparecida, na qual ela, o marido e a filha imitam a produção.

Hoje a conta possui cerca de 390 mil seguidores na rede social, e Rita atribui esse crescimento à publicação de um dos vídeos em que aparece interagindo com a filha, Rafaela de Souza, de 5 anos, recriando uma cena como as personagens Rochelle e Tonya.

Em entrevista para o E+, Rita conta que as gravações começaram há três meses, por causa da quarentena, em meio à pandemia do novo coronavírus. "No começo eram vídeos bobos de dança, com minha filha ou meu filho e alguns vídeos de casal com meu marido", relata ela. Além de Rafaela, Rita é mãe de Apolo, de um ano, e é casado com Victor de Souza.

Rita já conhecia e gostava de Todo Mundo Odeia o Chris, exibida originalmente entre 2005 e 2009, mas nunca tinha conseguido acompanhar a série. Enquanto via alguns vídeos no TikTok ela encontrou uma dublagem de uma das cenas da série, gostou e maratonou a produção.

Conforme assistia ela percebeu que tem muito em comum com Rochelle, mãe do protagonista Chris Rock, em especial o jeito de falar, olhar e gesticular. A partir daí, achou que dublar as cenas era algo que combinava com ela. "Sou mais Rochelle do que a Rochelle", brinca.

"As gravações são uma forma de distrair meus filhos, principalmente a Rafaela porque ela tem muita energia. Brincando assim, querendo ou não, ela tá trabalhando a mente dela, prestando atenção", comenta Rita, que destaca que os vídeos com as dublagens também a ajudam a se distrair e se alegrar mesmo em meio ao cenário da pandemia.

"As pessoas precisam de algo para se apegar, ter alegria. A minha maior motivação foi levar alegria. Me manter feliz e levar felicidade para as pessoas", conta a dona de casa. Atualmente o vídeo publicado há quatro dias já possui mais de 8 milhões de visualizações, e foi bastante elogiado nas redes sociais.

Rita explica que as gravações em si não costumam demorar muito tempo, no máximo duas horas. Há uma parte de caracterização com roupas e maquiagens, a gravação e a edição do vídeo. Ela interpreta Rochelle, Chris e o outro filho da personagem, Drew, enquanto Rafaela imita Tonya e Victor assume o papel de Julius, marido de Rochelle.

Apesar de considerar o processo simples, Rita comenta que não tem nenhum tipo de formação na área de atuação. "Sempre gostei desse mundo, estar nele era um sonho que eu tinha desde pequena, quando eu replicava cenas que eu via em novelas. Eu faço porque gosto muito, mas não tenho nenhuma formação por enquanto, espero em breve ter", revela.

Quem é responsável pela edição dos vídeos é o marido, Victor, que tem experiência na área de edição.

O sucesso dos vídeos foi tão grande que chegou até Imani Hakim, que interpretou Tonya na série. A atriz repostou o vídeo em um story no Instagram no dia 29 de junho e elogiou a produção: "uau, eu amo o Brasil".

"A hora que eu abri e vi o story eu quase morri do coração. Agora meu sonho é que a Tichina Arnold que interpreta Rochelle veja a gente. Foi uma confirmação de que o trabalho está sendo bem executado, foi sensacional", comemorou Rita.