Saúde confirma 1.016 óbitos pela covid-19 e Brasil alcança 60.610 mortos

01/07/2020 | 18:36



O Ministério da Saúde confirmou nesta quarta-feira (1º) novos 1.016 óbitos pela covid-19, registrados nas últimas 24h, alcançando 60.610 mortos pela doença no Brasil. A pasta também informou a soma de 45.482 infectados, o que eleva a 1.447.523 o número de casos do vírus no País.

"Embora o número (de casos) seja elevado, tem um número de óbitos, fase mais triste da doença, se mantendo em um ''platô'' (quando atinge estabilidade), embora elevado, mas em um platô", disse o secretário de Vigilância Sanitária, Arnaldo Correia de Medeiros.

O dado do ministério não significa que todos as mortes ocorreram nas últimas 24h. Os casos, no entanto, estavam em investigação e foram confirmados neste período.

Há 560.852 pacientes da covid-19 ainda em acompanhamento e 826.061 recuperados.