Demi Lovato faz homenagem e lamenta morte do avô: Tenho muitas lembranças para me fazer sorrir

01/07/2020 | 18:10



Demi Lovato usou a sua conta do Instagram para se despedir de seu avô Perry que faleceu nessa quarta-feira, dia 1º.

Junto a fotos do avô, a cantora escreveu um texto para agradecer todos os momentos que teve ao lado de Perry e se lamentou que, por conta da pandemia, ele não poderá ter um funeral adequado:

Acordei com a notícia de que meu avô Perry faleceu hoje cedo. Ele estava doente há alguns anos, então, embora eu esteja aliviada por ele estar livre da dor, ainda dói pensar que nossa família não vai se despedir com um funeral adequado por um tempo. Mas essa é a realidade durante essa pandemia. Esse homem amava a Deus fielmente e foi um dos melhores pregadores que já tive a honra de testemunhar espalhar a palavra de Deus. Eu te amo, vovô. Lamento não termos tirado mais fotos juntos, mas tenho muitas lembranças para me fazer sorrir até nos encontrarmos novamente algum dia. Fique tranquilo. Amo você.