Gabriel Leone relembra Domingos Montagner: Maior exemplo que tive

01/07/2020 | 18:10



Gabriel Leone, o Guilherme Lovatelli de Verdades Secretas, se emocionou ao relembrar de momentos com Domingos Montagner, que faleceu em 2016, durante uma conversa com o ator Guilherme Logullo no podcast Eu, Ator. Leone afirmou que o ator foi um dos maiores exemplos que já teve durante a carreira:

- Ele é o maior exemplo que eu tive de profissional enquanto ator e sobre acreditar no que você faz. Na nossa profissão não tem essa coisa do cheguei, é uma caminhada eterna. Eu vejo a trajetória desse cara, que estourou no Brasil aos 50 anos. Ele passou a vida fazendo o que ele queria e mesmo quando ele chegou à TV, alcançou sucesso, permaneceu fazendo aquilo que ele acreditava.

Gabriel afirmou, ainda, que, enquanto ator, é importante que ele nunca esqueça de toda a sua trajetória e de todos os nãos que já recebeu e citou Domingos como um profissional que tinha essa essência:

- Parece que quando você chega num lugar confortável, a vida é aquilo, mas você esquece do quanto você batalhou. Domingos é um caso clássico super importante sobre não deixar isso acontecer.

Os dois trabalharam juntos na novela Velho Chico, em 2016, da TV Globo.