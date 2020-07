Megan Fox e Machine Gun Kelly são flagrados juntos em aeroporto - e ex-marido da atriz, Brian Austin Green, é visto saindo com modelo

01/07/2020 | 17:10



Megan Fox e Machine Gun Kelly foram vistos juntinhos no aeroporto de Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, no final de junho. Apesar de discretos, os dois não deixaram o romance de lado e demonstraram carinho nos flagras feitos pelos paparazzi.

Assim como Megan e Machine Gun foram vistos juntos, também foram feitos flagras do ex-marido da atriz, Brian Austin Green, com uma modelo. Segundo informações do site norte-americano People, Brian almoçou com a modelo Tina Louise na última terça-feira, dia 30.

Parece que ele e Megan já superaram o divórcio, não é?