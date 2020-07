Ribeirão Pires anuncia o cancelamento do Festival do Chocolate

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



01/07/2020



Tradicional evento de Ribeirão Pires, o Festival do Chocolate não vai acontecer neste ano por causa da pandemia do novo coronavírus. O adiamento do evento foi confirmado nesta tarde, quando o prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB), anunciou a suspensão da 14ª edição da festa, prevista para acontecer entre os meses de julho e agosto. Segundo o chefe do Executivo, o recurso que seria utilizado para o evento será destinado para retomar as obras do Complexo Hospitalar Santa Luzia.



“Desde 2017, nós mantivemos diálogo aberto com o Governo do Estado, apresentando e reiterando, de forma permanente, o pleito de recursos necessários à retomada e conclusão do Complexo Hospitalar Santa Luzia. Em 2019, tivemos o compromisso do governador João Doria (PSDB) de liberar a verba. Infelizmente, por causa da pandemia, não será possível ao Estado realizar o aporte. Compreendemos as razões do Estado e, sabendo a importância da preservação da obra do hospital, destinaremos recurso municipal, que seria usado no Festival do Chocolate, para retomar a construção do equipamento”, declarou Kiko.



A Prefeitura destinará cerca de R$ 1,5 milhão para a retomada da obra. Com o recurso, a empresa contratada por meio de licitação fará a cobertura de trecho do hospital, finalização da fachada (medidas para a preservação do edifício), além da conclusão do bloco 3 do hospital (Centro Cirúrgico/Obstétrico).



O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires atraiu, em 2019, cerca de 160 mil pessoas em três fins de semana de evento. A entrada para a festa foi trocada por alimentos não-perecíveis.