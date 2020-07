'De volta para o futuro' faz 35 anos; confira previsões certas e erradas da saga

01/07/2020 | 15:57



A saga De Volta Para o Futuro completa 35 anos de lançamento em 2020, exatamente no dia 3 de julho. Laudeado por críticos e público como o filme modelo dos anos 1980, a aventura de Marty McFly (Michael J. Fox) e do Dr. Emmet Brown (Christopher Lloyd) não foi a primeira a imaginar a tecnologia do futuro, mas seus palpites acabaram se tornando, eles mesmos, elementos da cultura pop adorados até hoje.

Em tempos de pandemia e isolamento social, as salas de videoconferência ganharam importância inédita em diversos segmentos profissionais, de reuniões políticas oficiais a conversas descontraídas entre amigos: é curioso lembrar que a saga, porém, já tinha previsto essa popularização num episódio em que McFly é demitido em uma chamada de vídeo.

É bom lembrar, também, que o filme de 1985 está de volta ao catálogo da Netflix no Brasil.

Casas "inteligentes", uso de hologramas, a popularização da tela plana para monitores, todas se tornaram realidades no mundo tecnológico nos últimos anos. Separamos a seguir algumas realizações que deram certo (e outras, nem tanto assim):

1) Drones

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: Os drones do filme servem para passear com os cachorros... uma empresa na Holanda já utiliza o aparelho para entregar pizzas na praia. O que mais vem por aí?

2) Vídeo game

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: No filme, um pequeno Elijah Wood (bem antes de viver o Frodo de Senhor dos Anéis) utiliza video games controlados por pensamento - tecnologias como o Kinect, do Xbox, consegue capturar movimentos do jogador sem o uso de qualquer controle. O Playstation 5 vem aí, e quem sabe o que ele trará nesse sentido?

3) Óculos de realidade virtual

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: O Google Glass chegou em meio a uma série de desconfianças, mas uma de suas funções é justamente a de fazer ligações, uma das utilidades dos óculos retratados na série. Outros óculos de realidade virtual também já são realidade.

4) Ligação por vídeo

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: As vídeo-conferências se tornaram bastante populares com o advento da pandemia - mais ou menos como naquela ocasião em que Marty McFly foi demitido via vídeo.

5) Biometria

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: O Marty do futuro usa a tecnologia para entrar em casa - hoje em dia, aplicativos de smartphones conseguem fazer a leitura das impressões por questões de segurança.

11) Casa inteligente

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: De Volta para o Futuro também previu utensílios como fornos controlados por computador e um hidratador de pizzas. Novas tecnologias também já permitem 'casas inteligentes', comandadas até pela voz.

6) Holograma

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: Entre os diversos usos dos holograma na atualidade, está a simulação de artistas que já se foram, como do rapper Tupac no Festival Coachella 2012, ou de Cazuza, no Parque da Juventude em São Paulo, em 2013.

7) Tela plana

PREVISÕES QUE DERAM CERTO: As TVs de tela plana já são uma realidade para muitas pessoas há algum tempo - no filme, elas também eram comuns.

8) Carros voadores

PREVISÕES QUE DERAM ERRADO: Os carros voadores ainda não são uma realidade, mas a marca Hyundai já desenvolve um prototipo, em parceria com a Uber. O UAM foi produzido com propulsão elétrica e terá velocidade máxima de até 290 km/h, voará entre 300 e 600 metros de altitude. A autonomia para viagens é de até 100 quilômetros.

9) Conversor de energia

PREVISÕES QUE DERAM ERRADO: O conversor de energia Mr. Fusion, que transformaria lixo em combustível para o carro, ainda não é viável. Algumas cidades, no entanto, já testam a geração de energia (biogás) a partir do lixo. As cidades britânicas Bristol e Bath começaram a usar ônibus cujo combustível é feito com tratamento do esgoto e comida descartada.

10) Jaqueta tecnológica

PREVISÕES QUE DERAM ERRADO: nunca quis ter a jaqueta com secador interno usada por Marty McFly? Embora alguns pioneiros já estejam encaixando eletrônicos nos tecidos das roupas, a ficção está longe da realidade.

12) Esfoliação do envelhecimento

PREVISÕES QUE DERAM ERRADO: Quanto aos cuidados com o corpo e a pele, no momento ainda não há esfoliação tão efetiva contra o envelhecimento ao estilo mostrado no personagem de Doc, que foi a uma "clínica de rejuvenescimento".