Prestes a completar 70 anos de idade, Isis de Oliveira faz cirurgia no olho direito

01/07/2020 | 15:10



Isis de Oliveira, irmã de Luma de Oliveira e uma das musas dos anos 80, surpreendeu os seus seguidores do Instagram ao aparecer de tapa-olho em uma de suas publicações recentes. A atriz contou na manhã desta quarta-feira, dia 1º, que passou por uma cirurgia no olho direito e que também precisará realizar um procedimento cirúrgico no olho esquerdo. Prestes a completar 70 anos de idade, Isis garantiu que está bem e que manterá os fãs informados sobre seu estado de saúde. Veja abaixo:

Passando para avisar que operei ontem na Casa de Misericórdia Sta Luzia, centro do Rio de Janeiro. Cirurgia feita pela Dra. Patrícia Conti. Graças a Deus correu tudo bem. Hoje estou indo a Niterói, na Clínica dos Olhos em Icarai, fazer revisão. A visão está em recuperação, ainda comprometida.Incomoda, mas não sinto dor. Quero agradecer a minha amiga @alcionemazzeo que me acompanhou e tem me ajudado. A vista esquerda será operada depois de recuperada a direita. Mantenho vocês informados. Muito obrigada pelo carinho. Espero logo estar respondendo a todos pessoalmente, como sempre faço. Deus abençoe sempre a vocês. Meu amor e agradecimento por se preocuparem comigo.

Ainda bem que as notícias são as melhores possíveis, não é? Vamos torcer pela recuperação de Isis!