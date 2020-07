Dedé Santana comenta saída de Renato Aragão da Globo

01/07/2020 | 15:10



Renato Aragão deixou a TV Globo após 44 anos de contrato. Dedé Santana, amigou e colega de elenco do ator, mostrou sua indignação com a atitude da Globo em uma conversa com o colunista Fefito publicada nessa quarta-feira, dia 1º:

- Eles não podiam ter feito isso com ele. Achei uma injustiça. Também tenho trabalhado por obra. Eles poderiam renegociar o trabalho. Mas não dá para abrir mão de nomes como Renato Aragão e outros artistas que ajudaram a construir a emissora, como Tarcísio Meira. A Globo deveria nos dar um contrato vitalício.

- Lembro de um dia conversar com o Flávio Migliaccio e ele me dizer o quanto era difícil estar contratado por uma emissora e ainda assim ter de correr atrás de trabalho. O Renato fez muita coisa importante. Ele tem o mérito dele, continuou Dedé.

O ex-Trapalhão, que hoje trabalha como administrador do circo, não teve oportunidade de falar com o amigo, mas garante que o sentimento é de gratidão:

- O Renato era uma cabeça pensante, me deu a oportunidade de dirigir alguns dos filmes dos Trapalhões. O que não soubemos na época em que falavam de briga foi administrar tudo. Mas sou muito grato a ele sempre. A minha segurança de estar na Globo era ele. Ele me chamava para todo projeto que ele fazia ou participava.