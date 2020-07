Bruna Marquezine compartilha fotos com cachorrinha, Enzo Celulari comenta e fãs piram

01/07/2020 | 15:10



Bruna Marquezine compartilhou diversas fotos e vídeos com uma das cachorrinhas, Amora, em seu perfil do Instagram. A atriz celebrou na última terça-feira, dia 30, a oportunidade de passar mais um mês junto com a cadelinha! O post fez sucesso nas redes sociais e recebeu quase 880 mil curtidas e mais de sete mil e 800 comentários até o momento da publicação desta matéria.

Diversos famosos comentaram no post da artista, incluindo Fiuk, Gisele Bündchen, Maisa Silva, Giovanna Ewbank e muitos outros. Mas o que chamou mesmo a atenção foi um comentário de Enzo Celulari, apontado como o novo affair de Marquezine. Na rede social, ele escreveu:

A segunda foto é sacanagem.

Nas respostas, diversos fãs do suposto casal mostraram que estavam surtando com essa interação.

Ai, mozão comentou. Que casaaal, comemorou uma seguidora.

Queria tanto que Bruenzo fosse real. Na esperança..., escreveu uma segunda.

Casem, desejou outra internauta.

Vocês estão deixando a gente sonhar, brincou uma quarta.

E aí, você também shippa esses dois?