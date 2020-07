Kim Kardashian é vista em público pela primeira vez desde que pintou o cabelo de vermelho - e é tietada pelo marido, Kanye West

01/07/2020 | 14:10



Kim Kardashian decidiu exibir o seu novo visual em público pela primeira vez! Na noite da última terça-feira, dia 30, a empresária foi flagrada em um passeio com o marido, Kanye West, pela cidade de Malibu, na Califórnia, Estados Unidos. Como você pode ver pelos cliques acima, Kim foi bastante tietada e enaltecida pelo maridão - e para ostentar os cabelos vermelho-fogo, optou por um rabo de cavalo baixo com apenas duas mechas charmosas caindo no rosto. Linda demais, não acha?

Mas a estrela foi muito mais paparicada por Kanye do que você imagina! Nos Stories do Instagram, Kim mostrou que o rapper transformou o seu banheiro em uma floresta encantada. Como? Bom, aparentemente, o músico decorou parte do banheiro da esposa com flores e folhas em tons pastéis.

- Então, eu chego em casa e meu banheiro todo está decorado como uma floresta encantada. E é tão bonito, tão visualmente bonito, e tem um recado fofo do meu marido, disse a Kardashian no vídeo.

Entretanto, se tratando do clã Kardashian-Jenner, não poderíamos terminar esta nota sem nem mesmo uma polemicazinha, não é? No Twitter, duas supostas ex-funcionárias de Kim Kardashian alegaram que eram expostas à má condições de trabalho enquanto eram empregadas da socialite. Uma mulher chamada Jessica DeFino chegou a reclamar que recebia um salário baixo na época em que era redatora de um aplicativo de Kim.

Eu tive que fazer minhas compras de mercado na loja de 99 centavos quando trabalhava como editora dos aplicativos oficiais das Kardashian-Jenner. E fui repreendida por trabalhar como freelancer na concorrência.

Para ser clara: adoro a loja de 99 centavos, os produtos são fantásticos. E a coisa do freelancer estava no meu contrato. É uma política terrível e exploradora que garante que funcionários ansiosos, inexperientes e mal remunerados permaneçam inexperientes e mal remunerados.

Jessica realmente tem um perfil no LinkedIn (rede social voltada à carreira profissional) que aponta que ela trabalhou com as Kardashian-Jenner. Durante um ano e três meses, ela teria sido assistente de edição dos cinco aplicativos oficiais do clã.

Elizabeth Denton, outra que alegou ter trabalhado com a família, escreveu o seguinte na publicação de Jessica no Twitter:

Elas me fizeram fazer um teste de edição de dez páginas na véspera do Natal, e depois desapareceram, nunca mais me responderam.

Tenso, não é?