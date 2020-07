Paula Fernandes congela óvulos por não ter certeza de que quer ser mãe: O tempo vai me dizer

01/07/2020 | 14:11



Paula Fernandes revelou durante uma live que congelou seus óvulos para não se arrepender depois, e que não descarta totalmente a possibilidade de engravidar:

Eu congelei meus óvulos para não correr o risco de me arrepender depois. Acho que a cada dia que passa as mulheres estão demorando mais para serem mães, para se dedicarem às outras atividades. Tenho muito show pra fazer, então acho que está bom do jeito que está, por enquanto.

A cantora também contou que, depois do contato que teve com os filhos do namorado, Ronny Cecconello, passou a desenvolver um sentimento materno:

Nunca foi meu grande sonho ser mãe. E agora o Ronny tem os dois filhos, mas estou encarando como maternidade também porque acabo me doando. Uma coisinha no meu coração que eu nunca tinha doado pra ninguém. Eu penso em ser mãe, aí desisto e ele está muito satisfeito de ter só os dois. São crianças incríveis. Acho que é uma questão que o tempo vai me dizer.