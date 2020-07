01/07/2020 | 14:11



Marina Ruy Barbosa comemorou o aniversário de 25 anos de idade ao ar livre! Em fotos divulgadas no Instagram, a atriz, que completou mais um ano de vida na última terça-feira, dia 30, apareceu em frente a um bolo gigante e uma mesa cheia de doces.

Em tom descontraído, ela se divertiu com o marido Alexandre Negrão, enquanto tentava apagar as diversas velinhas do doce. Em outras imagens, Marina apareceu de olhos fechados mentalizando em frente ao bolo e também ao lado dos pais.

Na caixa de comentários, diversos famosos deixaram mensagens felicitando a atriz global.