Oscar 2021 já tem primeiras pré-indicações para a categoria Melhor Filme

01/07/2020 | 14:11



Pode parecer um pouco cedo levando em conta que o Oscar 2021 só ocorrerá no dia 25 de abril, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas já anunciou alguns dos longas pré-indicados na categoria Melhor Filme - e já os disponibilizou na Sala de Exibição da Academia para que os mais de nove mil membros assistam. De acordo com o veículo Deadline, a Academia selecionou nove filmes até agora, que estão divididos entre as produtoras Netflix, Universal e Bleecker Street. Enquanto isso, Paramount, Warner, Disney e Sony ainda não enviaram seus filmes para concorrer.

Os longas até agora são:

A Assistente, de Kitty Green;

Crip Camp, de Nicole Newnham e James Lebrecht;

Destacamento Blood, de Spike Lee;

Você Nem Imagina, de Alice Wu;

Lost Girl: Os Crimes de Long Island, de Liz Garbus;

O Rei de State Island, de Judd Apatow;

Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman;

Military Wives, de Peter Cattaneo;

Trolls 2, de Walt Dohrn.

Vale lembrar que poderão concorrer ao prêmio filmes lançados até fevereiro de 2021.

O veículo também afirma que, conforme um comunicado da Academia, os filmes pré-selecionados serão adicionados à sua plataforma conforme forem enviados pelas distribuidoras.