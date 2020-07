Cantor afirma que teve autorização de Will Smith para viver affair com Jada Pinkett Smith

01/07/2020 | 13:11



Casados desde 1997, Will Smith e Jada Pinkett Smith estão envolvidos em mais uma polêmica por conta do relacionamento. De acordo com o Page Six, o cantor August Alsina revelou, em entrevista ao seu canal no YouTube, que teve um relacionamento amoroso com Jada com a permissão do ator, que teria dado a bênção dele para que os dois ficassem juntos.

Os representantes de Jada negaram as alegações de Alsina, afirmando que a história contada por ele é absolutamente falsa.

Na entrevista, Alsina conta como foi a suposta conversa que teve com Will Smith:

- Eu me sentei com ele e conversamos, porque o casamento deles havia se transformado em uma parceria de vida, como eles mesmo chamavam, e ele me deu a bênção dele, disse.

Alsina explicou que conheceu Jada através do filho do casal, Jaden, em 2015. O affair só aconteceu em 2016, depois que ele se apaixonou pela atriz durante uma viagem para o Havaí com a família Smith. Além de Jaden, Will e Jada também são pais de Willow Smith.

O boato de que Alsina se envolveu com Jada não é novidade para os fãs dos artistas. Em 2019, ele lançou uma canção com referências ao suposto relacionamento dos dois e os representantes da atriz e de Will Smith negaram as afirmações do cantor.

No entanto, o cantor reiterou suas alegações, afirmando que só falou sobre a vida pessoal pelo fato de muitas pessoas duvidarem dele, o que o fez perder dinheiro, amizades e outros relacionamentos.