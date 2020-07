01/07/2020 | 13:11



Após detonar Steven Seagal, dizendo que o ator não é gentil com as mulheres, Charlize Theron voltou a chamar a atenção. Isso porque, na última terça-feira, dia 30, a atriz revelou que muitas pessoas pronunciam seu nome de maneira errada.

Nascida na África do Sul, a revelação de Charlie foi feita durante uma participação no programa The One Show, da BBC. De acordo com ela, seu sobrenome Theron tem origem francesa e, portanto, a pronuncia correta não é Tê-rôn ou Té-ron, como muitos dizem.

- Não estão nem remotamente certos, afirmando na sequência que a pronúncia correta está mais próxima da palavra throne, em inglês significa trono. Ou seja, segundo ela, devemos chamá-la de Charlize Thrôn.