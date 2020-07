Spotify passa a exibir letras das músicas; veja como acessar recurso

Bianca Bellucci

01/07/2020 | 12:18



Nesta terça-feira (30), o Spotify liberou mais uma função para seus usuários. Agora, é possível conferir a letra da música que está sendo reproduzida. O recurso é uma parceria com a plataforma Musixmatch e também permitirá que os ouvintes encontrem faixas procurando trechos no campo de busca do serviço.

A função está sendo liberada aos poucos para os proprietários de Android e iOS. Em breve, a opção também deve estar disponível na versão desktop.

Os países que vão receber a novidade são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cingapura, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Filipinas, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Índia, Indonésia, Malásia, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Tailândia, Taiwan, Uruguai e Vietnã.

Na galeria, veja como usar o recurso no Spotify. O passo a passo foi feito com um celular Android, mas é similar no iOS:

1. Abra o Spotify em seu celular e coloque uma música para reproduzir. Depois, clique no álbum para acessar a faixa.

2. Na janela da música, será possível ver uma caixa colorida escrito "Letra". Arraste-a para cima.

3. Pronto! Agora, letra e música estarão sincronizadas. Caso queira conferir a letra em tela cheia, dê um toque na caixa colorida.